Preço do ovo cai em julho, mas setor avícola se preocupa com tarifas de Trump

Segundo pesquisa, Estados Unidos foram o destino de 61% do volume de ovos exportados pelo Brasil no primeiro semestre de 2025

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço dos ovos teve queda na primeira quinzena de julho. de acordo com pesquisa da CEPEA



Uma pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da USP indicou uma queda no preço dos ovos na primeira quinzena de julho. A baixa demanda, influenciada pelas férias escolares e pelas temperaturas mais amenas, é um dos principais fatores para a redução dos valores. De acordo com o levantamento, a menor procura pelo produto pressiona os produtores a negociarem preços mais baixos. Apesar dessa queda momentânea nos preços, o setor avícola demonstra preocupação com o futuro, especialmente em relação às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que devem entrar em vigor em 1º de agosto.

Segundo dados do Cepea, os Estados Unidos foram o destino de 61% do volume de ovos exportados pelo Brasil no primeiro semestre de 2025. A exportação para o mercado norte-americano tem crescido consistentemente, com um aumento expressivo de 1.274% nos últimos cinco meses em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O volume de ovos exportado representa menos de 1% da produção nacional. Ou seja, o impacto direto no mercado interno tende a ser limitado. Entretanto, o setor pode sentir os impactos das novas taxas de forma mais gradual. No momento, o cenário é de maior tranquilidade, mas a iminente aplicação das tarifas gera incerteza para os produtores brasileiros.

Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA