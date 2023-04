Preço médio do litro da gasolina cai para R$ 5,48 após 3ª semana de queda

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que os valores dos principais combustíveis usados no Brasil voltaram a cair no fim do mês de março

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 25/02/2022 Média do preço dos principais combustíveis voltou a cair no final do mês de março



Preços dos principais combustíveis usados no Brasil voltaram a cair na última semana do mês de março, como apontam os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A queda mais expressiva foi observada no diesel, que recentemente teve uma redução de 4,5% promovida pela Petrobras em suas refinarias. O diesel S10, que é menos poluente por ter em sua mistura 10% de biodiesel, apresentou uma queda de 1,35%, passando a custar R$ 5,86 por litro na média do país. Na semana anterior, o mesmo diesel custava R$ 5,94 na média brasileira. Gasolina e etanol também apresentaram reduções de preço na última semana de março, com uma redução de aproximadamente 0,5% na gasolina e 0,77% no etanol. O litro da gasolina passou a ser negociado por R$ 5,48 na média nacional e valia R$ 5,51 na semana anterior. No caso do etanol, o litro do combustível passou a custar R$ 3,89 na média brasileira e valia R$ 3,92 na semana anterior.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga