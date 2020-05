Preço do petróleo vai diminuir e Petrobras precisa se preparar, diz Castello Branco

Agência Petrobras/Geraldo Falcão O presidente da Petrobras não especificou, no entanto, quais seriam os caminhos para diminuir os custos da empresa



O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirma que a empresa precisa se preparar para um novo patamar dos preços do petróleo no mercado internacional após a pandemia da Covid-19.

Em uma conferência promovida por um banco nesta terça-feira (19), ele disse que será necessário “cortar custos”. O presidente da Petrobras não especificou, no entanto, quais seriam os caminhos para diminuir os custos da empresa.

O valor do petróleo no mercado internacional vem despencando desde março, quando a Arábia Saudita ampliou a produção da comoddity, depois de uma negociação frustrada com a Rússia. Além disso, em praticamente todo o mundo, a crise do coronavírus também tem derrubado a procura pelo combustível.

Roberto Castello Branco avalia que o principal fator de desequilíbrio foi a Covid-19 e não acredita no poder ilimitado do governo saudita no mercado do petróleo. Ele acrescenta que o plano de venda das refinarias da Petrobras se mantém inalterado e diz que em breve vai anunciar a conclusão de novas negociações.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini