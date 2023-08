Preços de gasolina e etanol se mantiveram em queda na última semana de julho

Segundo a consultoria ValeCard, apesar do valor do barril do petróleo Brent estar operando em um patamar mais alto, acima dos US$ 80, valor dos combustíveis seguem em queda no Brasil

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar do aumento do preço do petróleo internacionalmente, combustíveis seguem em queda no Brasil



Os preços dos combustíveis continuaram com trajetória de queda na última semana do mês de julho, segundo a consultoria ValeCard, apesar de internacionalmente o valor do barril do petróleo Brent, referência no mercado de combustíveis, estar operando em um patamar mais alto, acima dos US$ 80. Os preços da gasolina (R$ 5,731) caíram 0,48%, em média, na última semana e o etanol caiu 2,16% (R$ 3,834). O diesel (R$ 5,243) ficou estável no período entre os dias 24 e 30 de julho. Segundo a pesquisa da ValeCard, São Paulo tem os preços mais baixos para a gasolina, em R$ 5,48. O diesel mais barato foi encontrado em Santa Catarina, com a média de R$ 4,99, e o etanol mais barato foi registrado em Goiás. Para que o etanol seja financeiramente mais vantajoso que a gasolina, descontando fatores individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, na última semana de julho valeu a pena abastecer com etanol no Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

De acordo com a consultoria, o comportamento do preço nas últimas semanas se deve ao ajuste do mercado em relação à reoneração de impostos federais sobre a gasolina e a redução do preço do combustível nas refinarias promovida pela Petrobras no início do mês. Como não houve novos anúncios, o setor está em equilíbrio, segundo a ValeCard. Apesar da queda, os importadores de petróleo têm reclamado dos preços praticados pela Petrobras e alegam que a estatal tem praticado valores muito abaixo dos preços internacionais. Segundo o último levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), os preços do diesel e da gasolina estariam quase 50% mais baratos do que os internacionais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga