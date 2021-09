Prefeito de Aparecida diz que cidade terá ‘estrutura nunca vista’ no dia 12 de outubro

Segundo Luiz Carlos Siqueira, os preparos estão envolvendo diversas autoridades, como representantes da Guarda Civil, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e também do Governo de São Paulo

Rovena Rosa/Agência Brasil Segundo Luiz Carlos Siqueira, a cidade já voltou a receber cerca de 100 mil visitantes nos finais de semana



A prefeitura de Aparecida prepara a cidade para a festa de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, em 12 de outubro. No ano passado, em razão da pandemia de Covid-19, a festividade, que atrai milhares de romeiros e visitantes de todo o país, não aconteceu de forma presencial. Por isso, a expectativa é que o evento no próximo mês marque o retorno dos peregrinos, explica Luiz Carlos Siqueira, prefeito do município. “Estamos montando estrutura nunca vista, os indicativos é que teremos a volta dos peregrinos com eficácia, voltar o que era. Aparecida recebe por final de semana 200 mil, 250 mil, até 300 mil peregrinos e eles estão voltando. Na semana passada já tivemos 100 mil e assim entendemos que volta será importante par nós, não só para o socioeconômico, mas para a sociedade como um todo. Nascemos e fomos criados com olhos para os peregrinos, estávamos sentindo falta deles”, disse em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan.

De acordo com Luiz Carlos Siqueira, as ações estão envolvendo diversas autoridades, como representantes da Guarda Civil, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária e do Estado de São Paulo, como o governador João Doria e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Vinholi. “Cuidamos bem da cidade, está bem segura e cumprindo protocolos. O Santuário é responsável, competente na manutenção do protocolos, estávamos ávidos pela volta e temos indicativos que a sociedade tinha vontade de vir aos braços da mãe [Nossa Senhora Aparecida] para agradecer, então estamos nos organizando. Estamos tomando todos os cuidados para a partir de domingo, dia 3, possamos dar toda estrutura de segurança e preparo da cidade para receber e agradecer toda sociedade brasileira”, finalizou.