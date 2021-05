Prefeito de Duque de Caxias vai recorrer da decisão que bloqueou R$ 2,5 milhões de bens dele

Sob o lema ‘vacina não foi feita para ficar guardada na geladeira’, Washington Reis aplica vacina contra Covid-19 sem muito critério

Reprodução / Facebook Além de não obedecer o Plano Nacional de Imunização, ele expôs centenas de pessoas ao risco com aglomerações



O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, vai recorrer da decisão da Justiça que bloqueou quase R$ 2,5 milhões de bens dele por conta dos problemas e tumultos verificados na vacinação contra Covid-19 no município. Desde o inicio da campanha de imunização, foram registradas longas filas, poucos polos de imunização, frustração e muitas reclamações por parte dos moradores da cidade da Baixada Fluminense. O Ministério Público moveu uma ação contra Washington Reis na Justiça e conseguiu o bloqueio de quase R$ 2,5 milhões do munícipe.

Segundo o MPRJ, Washington Reis, além de não obedecer o Plano Nacional de Imunização, expôs centenas de pessoas ao risco com concentrações e aglomerações na campanha. Reis adota o seguinte lema: vacina não foi feita para ficar guardada na geladeira. Ou seja, os imunizantes chegam e ele aplica na população sem muito critério. Cenas, inclusive, já mostraram o próprio prefeito aplicando vacina em pessoas da terceira idade em Duque de Caxias. Por lá, a vacinação de segunda dose com a CoronaVac foi suspensa — assim como a da vacina da Oxford/AstraZeneca. Como a Fiocruz liberou 6,5 milhões de doses ao PNI, a expectativa é de que, no caso dessa última vacina, a aplicação seja retomada muito em breve.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga