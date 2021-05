Covid-19: Nas últimas 24 horas, Brasil contabiliza 1.202 mortes e mais de 28 mil casos

O total de óbitos passa dos 407.639 e as contaminações estão em 14.754.910 desde o início da pandemia no Brasil

EFE/Antonio Lacerda Mortes por Covid-19 no Brasil já ultrapassaram os 400 mil



O Brasil chegou aos 407.639 óbitos e 14.754.910 de casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários (Conass), nas últimas 24 horas foram contabilizadas 1.202 novas mortes e 28.935 contaminações da doença. A taxa de letalidade está em 2,8% e a taxa de mortalidade em 194 para cada 100 mil habitantes. No momento São Paulo continua como o Estado mais impactado pelo coronavírus, tendo 2.923.367 casos e 97.058 óbitos. Deste total, 2.588.973 que tiveram a doença já estão recuperados, sendo que 299.844 foram internados e receberam alta hospitalar. 21.387 pacientes seguem internados no estado – 10.070 em unidades de terapia intensiva e 11.317 em enfermaria.