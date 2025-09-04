Jovem Pan > Notícias > Brasil > Prefeitura de São Paulo anuncia ações para combater impactos na saúde causados pelo calor extremo

Prefeitura de São Paulo anuncia ações para combater impactos na saúde causados pelo calor extremo

Iniciativa visa promover ações de conforto térmico em parques e áreas verdes durante ondas de calor, reduzindo doenças e mortes relacionadas ao aumento das temperaturas

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 08h37
WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam forte calor na região central de São Paulo O estresse térmico é atualmente a principal causa de mortes relacionadas ao clima em todo o mundo

A Prefeitura de São Paulo anunciou na última quarta-feira (3) um conjunto de ações estratégicas para mitigar os impactos das ondas de calor na saúde pública. Com a proximidade da primavera e do verão, a expectativa é de que as temperaturas elevadas se intensifiquem, exigindo medidas preventivas. A iniciativa inclui a instalação de equipamentos em pontos estratégicos da cidade para medir temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Esses dados permitirão à prefeitura adotar ações mais eficazes para enfrentar o calor extremo, que é uma das principais causas de mortes relacionadas a doenças climáticas em todo o mundo.

Especialistas alertam que o estresse térmico afeta principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas de baixa renda ou com doenças preexistentes, como asma, diabetes e problemas cardíacos. A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Verde e Meio Ambiente estão à frente das ações, buscando alternativas para minimizar os efeitos das altas temperaturas. Além disso, a prefeitura pretende promover discussões em universidades e com gestores públicos para encontrar soluções sustentáveis para a cidade. Essa iniciativa faz parte de uma parceria com a rede global de cidades sustentáveis, que reúne 74 municípios em busca de conforto térmico em centros urbanos.

O projeto visa não apenas a instalação de equipamentos, mas também o engajamento da população e de estabelecimentos comerciais na busca por soluções. A expectativa é que essas medidas tragam mais conforto térmico para os moradores de São Paulo. A cobertura do desenvolvimento desse projeto será acompanhada de perto, enquanto a cidade se prepara para enfrentar um verão potencialmente mais quente.

A previsão meteorológica já indica temperaturas elevadas em outras regiões, como Cuiabá, que registrou 39 a 40 graus, mesmo ainda no inverno. Isso reforça a urgência das medidas adotadas pela prefeitura de São Paulo, que busca não apenas proteger a saúde pública, mas também promover um ambiente urbano mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas. A iniciativa é um passo importante para garantir que a cidade esteja preparada para os desafios climáticos futuros, promovendo o bem-estar de seus cidadãos.

*Com informações de Danúbia Braga 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

