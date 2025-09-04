Prefeitura de São Paulo anuncia ações para combater impactos na saúde causados pelo calor extremo

Iniciativa visa promover ações de conforto térmico em parques e áreas verdes durante ondas de calor, reduzindo doenças e mortes relacionadas ao aumento das temperaturas

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO O estresse térmico é atualmente a principal causa de mortes relacionadas ao clima em todo o mundo



A Prefeitura de São Paulo anunciou na última quarta-feira (3) um conjunto de ações estratégicas para mitigar os impactos das ondas de calor na saúde pública. Com a proximidade da primavera e do verão, a expectativa é de que as temperaturas elevadas se intensifiquem, exigindo medidas preventivas. A iniciativa inclui a instalação de equipamentos em pontos estratégicos da cidade para medir temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Esses dados permitirão à prefeitura adotar ações mais eficazes para enfrentar o calor extremo, que é uma das principais causas de mortes relacionadas a doenças climáticas em todo o mundo.

Especialistas alertam que o estresse térmico afeta principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas de baixa renda ou com doenças preexistentes, como asma, diabetes e problemas cardíacos. A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Verde e Meio Ambiente estão à frente das ações, buscando alternativas para minimizar os efeitos das altas temperaturas. Além disso, a prefeitura pretende promover discussões em universidades e com gestores públicos para encontrar soluções sustentáveis para a cidade. Essa iniciativa faz parte de uma parceria com a rede global de cidades sustentáveis, que reúne 74 municípios em busca de conforto térmico em centros urbanos.

O projeto visa não apenas a instalação de equipamentos, mas também o engajamento da população e de estabelecimentos comerciais na busca por soluções. A expectativa é que essas medidas tragam mais conforto térmico para os moradores de São Paulo. A cobertura do desenvolvimento desse projeto será acompanhada de perto, enquanto a cidade se prepara para enfrentar um verão potencialmente mais quente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A previsão meteorológica já indica temperaturas elevadas em outras regiões, como Cuiabá, que registrou 39 a 40 graus, mesmo ainda no inverno. Isso reforça a urgência das medidas adotadas pela prefeitura de São Paulo, que busca não apenas proteger a saúde pública, mas também promover um ambiente urbano mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas. A iniciativa é um passo importante para garantir que a cidade esteja preparada para os desafios climáticos futuros, promovendo o bem-estar de seus cidadãos.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA