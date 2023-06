Prefeitura de São Paulo confirma morte de criança por meningite

Secretaria de Saúde diz que todos os protocolos de segurança foram seguidos; desde o começo do ano, mais de 3 mil casos da doença foram registrados na cidade

Wikimedia Capital paulista soma 12 mortes pela doença em 2023



A Prefeitura de São Paulo confirmou a morte de uma criança por meningite. Essa criança dividiu o quarto com outros pacientes enquanto esteve no hospital. Essa criança tinha 5 anos e morreu no Hospital Municipal Cidade Tiradentes Carmen Prudente, na Zona Leste. A Secretaria de Saúde da capital afirma que todos os protocolos de segurança foram seguidos, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e que nenhum novo caso foi confirmado. Em 2023, 12 pessoas já morreram por causa da meningite meningocócica. A criança, já diagnosticada com a doença, teria sido colocada no mesmo quarto que um bebê de dois meses e outras nove crianças. Segundo familiar dos internados, enfermeiros do Hospital foram internados sobre risco de contágio e negaram qualquer risco. A criança deu entrada em uma UPA na última quarta-feira e recebeu toda a medicação necessária antes de ser transferida para o hospital. Desde o começo do ano, foram registrados mais de 3 mil casos de meningite na cidade.

*Com informações do repórter Misael Mainetti