Prefeitura de São Paulo espera movimentar R$ 1 bilhão com 50º GP Brasil de F1

Rafael Arbex/Estadão Conteúdo - 11/11/2018 Largada do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, disputado no Autódromo José Calos Pace (Interlagos), na zona sul de São Paulo, em 2021



Pela 50ª vez o Brasil será sede de um Grande Prêmio de Fórmula 1 e completará cinco décadas de história no automobilismo mundial. Das 50 edições, 40 foram em São Paulo, com exceção dos anos de 1978 e de 1981 a 1989, quando a corrida aconteceu no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O GP Brasil acontece entre os dias 11 e 13 de novembro e são aguardadas mais de 200 mil pessoas no Autódromo de Interlagos durante os três dias de competição, o que representa um recorde para o evento. Não há mais ingressos disponíveis. Para receber os fãs de F1, a Prefeitura de São Paulo e organização do evento promoveram melhorias para o acesso do público ao autódromo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, espera que o evento possa movimentar mais de R$ 1 bilhão e disse que 92% da rede hoteleira já está ocupada: “Nosso ticket médio de gastos diários é de R$ 1.600 e 75% desse público não é da cidade de São Paulo. Sendo que 25% são do interior de São Paulo, 40% fora do Estado de São Paulo e 10% do exterior. Vem aumentando, inclusive, o público que vem do exterior”.

O GP de São Paulo tem contrato com a Fórmula 1 até 2025, e o CEO da prova, Alan Adler, afirmou que não vê problemas em uma futura renovação do convênio pois, segundo ele, o mundo da Fórmula 1 é apaixonado pelo Brasil: “O momento da Fórmula 1 é associado ao sucesso de Interlagos. Interlagos geralmente é a melhor prova dos circuitos, sempre está concorrendo às primeiras três melhores provas. É um espetáculo, as pessoas são apaixonadas e a Fórmula 1 está vivendo um momento incrível com esse rejuvenescimento. Hoje, são os filhos levando os pais. Geralmente os pais tem dois ou três filhos, e aumenta o público. É um momento bacana”. O holandês Max Verstappen já foi consagrado como o campeão da temporada de 2022 da F1, pois não tem mais como ser alcançado. Sua equipe, a Red Bull, também já se sagrou a campeã entre as equipes. Em Interlagos, vai estar em jogo a briga pelo vice-campeonato mundial entre o monegasco Charles Leclerc e o mexicano Sergio Pérez.

*Com informações do repórter Victor Moraes