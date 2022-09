Fórmula 1: Sainz Jr. supera Leclerc e é o mais rápido do dia no GP de Cingapura

Líder do campeonato, Max Verstappen fez o quarto melhor tempo desta sexta-feira, 30

EFE/EPA/TOM WHITE Carlos Sainz Jr. foi o mais rápido do dia no GP da Cingapura



A Ferrari foi a protagonista no primeiro dia de atividades do GP de Cingapura de Fórmula 1. Após não se destacar no primeiro treino livre, o time italiano dominou a segunda sessão desta sexta-feira, 30, tendo o espanhol Carlos Sainz Jr. na ponta, mas seguido de perto pelo companheiro Charles Leclerc. Com o tempo de 1min42s587 no traçado de rua do Circuito de Marina Bay, Sainz derrubou em mais de meio segundo a melhor marca do primeiro treino do dia, quando o inglês Lewis Hamilton foi o mais veloz, com 1min43s033. Leclerc, terceiro mais rápido na sessão de abertura, anotou o segundo tempo, com 1min42s795. O piloto de Mônaco teve bom desempenho apesar das dificuldades enfrentadas ao longo desta sexta. No treino inicial, sofreu com problemas nos freios de sua Ferrari. E, na segunda sessão, perdeu quase metade da sessão, parado nos boxes, devido a novos testes do time para resolver os problemas do início do dia.

Líder do campeonato, Max Verstappen foi mais discreto em comparação ao início do dia, quando foi o segundo mais veloz. Desta vez, anotou o quarto tempo, melhorando pouco seu tempo: passou de 1min43s117 para 1min42s926. O piloto holandês da Red Bull terá neste fim de semana sua primeira chance de sacramentar o título e se sagrar bicampeão mundial. Para tanto, precisa de uma combinação de resultados envolvendo dois rivais. Nesta segunda sessão do dia, a Mercedes não conseguiu repetir o protagonismo do início desta sexta. Após liderar o treino inicial, Hamilton foi apenas o quinto melhor, com 1min43s182, marca pior do que a primeira do dia, que foi de 1min43s033. George Russell se saiu um pouco melhor. Com a terceira marca, registrou 1min42s911. O top 10 não contou com maiores surpresas, com destaque para a Alpine. A equipe emplacou o sexto e o oitavo lugares, com o francês Esteban Ocon (1min43s412) e o espanhol Fernando Alonso (1min43s520), respectivamente. Os pilotos voltam à pista neste sábado, 1º, para o terceiro treino livre, que começará às 7 horas (de Brasília). A sessão classificatória está marcada para as 10h do mesmo dia. No domingo, a largará será às 9 horas.

*Com informações do Estadão Conteúdo