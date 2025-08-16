Prefeitura de São Paulo inicia campanha de vacinação em CEUs neste sábado

Com objetivo de ampliar o acesso da população à imunização, serão oferecidas vacinas dos calendários de criança, adolescente e adulto; ação continua nos dias 23 e 30, no mesmo horário

A Prefeitura de São Paulo inicia neste sábado (16) uma campanha de vacinação em 50 unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital. A ação, que se repetirá nos dias 23 e 30 de agosto, tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar a atualização da carteirinha de imunização da população. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação e oferecerá imunizantes para todas as faixas etárias, incluindo bebês, crianças, adolescentes e adultos. Dentre as vacinas disponíveis estão a BCG, hepatite B, poliomielite, tríplice viral e febre amarela, entre outras que compõem o Calendário Nacional de Vacinação.

O atendimento nos CEUs ocorrerá das 9h às 17h. A prefeitura orienta que os cidadãos que tenham alguma vacina em atraso ou dúvidas sobre sua situação vacinal compareçam a um dos locais, onde equipes de saúde estarão disponíveis para avaliação e aplicação dos imunizantes necessários.

– Veja onde se vacinar:

16 de agosto

CEU Barro Branco – Enedina Alves Marques, CEU Jambeiro, CEU Lajeado, CEU Curuçá, CEU Veredas, CEU São Mateus, CEU São Rafael, CEU Três Pontes – Prof. Nilzete Leticia Bispo dos Santos Lima, CEU São Miguel – Luiz Melodia, CEU Jardim Paulistano, CEU Jaçanã, CEU Uirapuru, CEU Tiquatira, CEU Casa Blanca Solon dos Reis.

23 de agosto

CEU Inacio Monteiro, CEU Água Azul – Prof. Paulo Renato Costa Souza, CEU Jambeiro, CEU Lajeado, CEU Curuçá, CEU Azul da Cor do Mar, CEU Aricanduva, CEU Carmo, CEU São Mateus, CEU São Rafael, CEU Parque São Carlos, CEU Três Pontes – Prof. Nilzete Leticia Bispo dos Santos Lima, CEU Alto Alegre, CEU Freguesia do Ó – Esperança Garcia, CEU Perus, CEU Vila Atlântica, CEU CEMEI Coreto de Taipas, CEU Tremembé, CEU Butantã, CEU Meninos Professor Pr. Artur Alberto de Mota Gonçalves, CEU Heliópolis Prof. Arlete Persoli, CEU Carrão, CEU Formosa, CEU Paraisópolis, CEU Capão Redondo, CEU Vila Rubi, CEU Navegantes, CEU Guarapiranga, CEU Parelheiros.

30 de agosto

CEU Rei Pelé, CEU São Pedro (José Bonifácio – Francisco Jose do Nascimento – Dragão do Mar), CEU Paz, CEU Perus, CEU Pq. Anhanguera, CEU CEI Pera Marmelo, CEU CEMEI Pinheirinho D’Água, CEU Pq. Novo Mundo, CEU Jaguaré, CEU Caminho do Mar, CEU Cidade Dutra, CEU Vila do Sol, CEU Alvarenga, CEU Vila Alpina.

A vacinação também está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBS Integradas, no mesmo horário.

*Com informações de Misael Mainetti

