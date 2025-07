Prefeitura de São Paulo instala câmeras no Minhocão

Medida, que faz parte das ações do programa Smart Sampa, deve ser concluída até o final de julho e visa reforçar o monitoramento e a segurança na região central da capital

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, 50 dos 70 equipamentos previstos já foram instalados



A Prefeitura de São Paulo iniciou a instalação de 70 câmeras de vigilância do projeto “Smart Sampa” no Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. A medida, que deve ser concluída até o final de julho, visa aumentar a segurança e faz parte de um plano de revitalização para a área de 3,5 quilômetros sob a via elevada. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, 50 dos 70 equipamentos previstos já foram instalados. O monitoramento cobrirá toda a extensão do elevado, da Praça Roosevelt, na região central, ao Largo Padre Péricles, na zona oeste.

A instalação das câmeras tem como objetivo principal combater a criminalidade na região, especialmente os furtos e roubos a motoristas, e inibir a formação de novos pontos de consumo de drogas. A iniciativa de segurança complementa outras ações de revitalização no local, que incluem a criação de “jardins de chuva” e a conversão de antigos bolsões em estacionamentos rotativos pagos (Zona Azul).

O projeto busca requalificar o espaço, que nos últimos anos concentrou pessoas em situação de rua e se tornou conhecido pela alta incidência de crimes. A Guarda Civil Metropolitana também intensificou o patrulhamento na área para auxiliar no processo de mudança.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA