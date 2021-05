Prefeitura de São Paulo paga 3ª parcela do Renda Básica Emergencial nesta segunda

Ao todo, serão beneficiadas 1,2 milhão de pessoas e liberados R$ 134 milhões

Itaci Batista/Estadão Conteúdo Segundo a Prefeitura, o benefício é destinado automaticamente às famílias que atendam aos critérios do programa



A prefeitura de São Paulo libera nesta segunda-feira, 24, a terceira parcela do Renda Básica Emergencial. Com esse pagamento, o programa chega a R$ 397 milhões de reais. O cronograma de pagamentos acontece até o dia 7 de junho, de acordo com o final do NIS, Número de Identificação Social. Ao todo, serão beneficiadas 1,2 milhão de pessoas e liberados R$ 134 milhões. A Lei aprovada na Câmara instituiu o benefício emergencial destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Bolsa Família até setembro de 2020, e aos trabalhadores ambulantes que possuem Termo de Permissão de Uso vigente ou estejam cadastrados no Sistema “Tô Legal!”. O valor de R$ 100 mensais por pessoa é pago por três meses, sendo que portadores de deficiência recebem R$ 200. Segundo a Prefeitura, o benefício é destinado automaticamente às famílias que atendam aos critérios do programa, não sendo necessário comparecer aos órgãos sociais para cadastro.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos