Receita abre consulta ao primeiro lote de restituições do IR 2021 nesta segunda

Mais de 22 milhões de declarações já foram entregues; prazo encerra em 31 de maio

Marcello Casal Jr/Agência Brasil É possível consultar declarações do IR também pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para Android e IOS



A Receita Federal abre nesta segunda-feira, 24, consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda (IR) 2021. A partir das 10h será possível conferir se há ou não pendências da restituição. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora, corrigindo as pendências. É possível consultar declarações do IR também pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para Android e IOS. A Receita Federal espera concluir o pagamento de todas as restituições até setembro deste ano. Ao todo, mais de 22 milhões de declarações já foram entregues. A expectativa é de que cerca de 32 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo, que encerra em 31 de maio.

*Com informações da repórter Caterina Achutti