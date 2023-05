Prefeitura de São Paulo quer esterilizar capivaras do Rio Pinheiros

Pedido feito pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente visa controlar número de animais que vivem na região; espécie pode transmitir doenças para os seres humanos

TIAGO QUEIROZ/ ESTADÃO CONTEÚDO A capivara é o maior roedor do mundo, podendo ser agressiva caso sejam ameaçadas



A Prefeitura de São Paulo estuda castrar as capivaras que ficam às margens do Rio Pinheiros. O pedido foi feito pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para controlar o número de animais que vivem na região. Ainda segundo a pasta, há mais de 100 animais que vivem no local. As capivaras são os maiores roedores do mundo, possuindo dentes igualmente grandes e que podem ser perigosos quando elas estão assustadas ou tentando se defender. Por necessitarem de uma vida ao ar livre, em contato com água e plantas, elas podem se tornar transmissoras do carrapato estrela, transmissor de doença que pode matar caso não seja tratada precocemente. As capivaras ainda têm outras condições como raiva e leptospirose, além de outras doenças fúngicas, que oferecem riscos aos seres humanos. A medida oferecida pela prefeitura de São Paulo também depende de outros órgãos.

*Com informações do repórter Misael Mainetti