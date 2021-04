Prefeitura de São Paulo suspende enterros noturnos a partir desta quinta-feira

Decisão ocorre após os números do Serviço Funerário Municipal mostrarem queda nos sepultamentos

EFE / Raphael Alves Ao todo, mais de 4 mil pessoas da capital paulista faleceram por complicações da doença neste mês



Os enterros noturnos estarão suspensos na cidade de São Paulo a partir desta quinta-feira, 29. A decisão da Prefeitura ocorre após os números do Serviço Funerário Municipal mostrarem queda nos sepultamentos. No entanto, a medida pode ser retomada a qualquer momento, caso a demanda aumente. Desde o fim de março, os cemitérios das Zonas Leste, Sul e Norte da cidade tinham movimento de trabalho entre às 22h e 7h, devido a alta demanda provocada pela pandemia de Covid-19. Os enterros noturnos fazem parte do Plano de Contingência do Serviço Funerário. Em abril, ocorreram 7.422 sepultamentos na cidade contra 9.799 em março. Ao todo, mais de 4 mil pessoas da capital paulista faleceram por complicações da doença neste mês. Abril de 2021 se tornou o mês mais letal da pandemia no Brasil, com 67.723 óbitos registrados até o último domingo, e quinto mês consecutivo em que o número de mortos supera o período anterior.

*Com informações da repórter Caterina Achutti