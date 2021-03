Prefeitura de São Paulo suspende vacinação contra a Covid-19 em postos drive-thru

A previsão é que os 18 pontos de aplicação sejam reativados na próxima fase da campanha de imunização, que inclui pessoas de 69 a 71 anos

EFE/Joédson Alves Dados apontam que a cidade de São Paulo atingiu no domingo, 21, a marca de 1.367.797 doses aplicadas



A Prefeitura de São Paulo interrompeu temporariamente a vacinação contra a Covid-19 em postos drive-thru. A medida anunciada na segunda-feira, 22, entrou em vigor nesta terça, desativando 18 pontos de atendimento. Em nota, a gestão da capital paulista informou que a decisão acontece após a campanha de imunização de idosos de 72, 73 e 74 anos atingir 84% do público alvo municipal, estimado em 200 mil pessoas, em três dias de aplicação.

A previsão é que o atendimento no esquema drive-thru, em que o paciente recebe a vacina sem sair do carro, seja retomado na próxima etapa de vacinação, que vai abranger pessoas de 69 a 71 anos. Enquanto isso, a Prefeitura ressalta que a campanha de imunização segue vigente nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, nas 17 unidades do Serviço de Atenção Especializada (SAE) e nos três centros-escolas. Dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo apontam que São Paulo atingiu no domingo, 21, a marca de 1.367.797 doses aplicadas, sendo 1.028.531 da primeira dose e 339.266 da segunda.