Prefeitura do Rio antecipa calendário de reforço com vacina bivalente contra Covid-19

A partir desta segunda-feira, 6, idosos de 68 anos ou mais já podem ser vacinados com o imunizante da Pfizer, que também previne contra as subvariantes da Ômicron

EFE/EPA/FEHIM DEMIR Profissional da saúde aplica vacina



O calendário de aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 avançou no Rio de Janeiro. A partir desta segunda-feira, 6, idosos de 68 anos ou mais já podem ir aos mais de 240 postos de saúde para obter sua dose de reforço com o imunizante da Pfizer, que também previne contra as subvariantes da Ômicron. A vacinação é feita de forma escalonada e a perspectiva é de que até o próximo sábado, 11, comecem a ser imunizados aqueles com 60 anos ou mais. A vacinação bivalente contra a Covid-19 começou no final do mês de fevereiro e, inicialmente, estava voltada apenas para aqueles com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas com mais de 12 anos. De acordo com a Prefeitura do Rio, por enquanto a procura pela vacinação ainda é regular e relativamente modesta. O município tem motivado a população a irem nos postos de vacinação para obter as doses de reforço. Também nesta segunda, quatro postos serão reabertos. Um deles no Museu da República e outros na Zona Norte e Zona Oeste da capital fluminense.

Confira abaixo o calendário completo com as faixas etárias para esta semana de vacinação:

06/03 – 68 anos ou mais

– 68 anos ou mais 07/03 – 66 anos ou mais

– 66 anos ou mais 08/03 – 64 anos ou mais

– 64 anos ou mais 09/03 – 62 anos ou mais

– 62 anos ou mais 10/03 – 60 anos ou mais

*Com informações do repórter Rodrigo Viga