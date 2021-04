Prefeitura do Rio quer vacinar toda a população contra Covid-19 até o fim do ano

No momento, estão sendo aplicadas vacinas Oxford/Fiocruz e CoronaVac; governo municipal está fechando acordo para a Sputnik V

EFE/Joédson Alves Rio de Janeiro iniciou nesta sexta-feira a distribuição de mais de 900 mil doses de vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca



A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma meta ambiciosa e pretende imunizar toda a população carioca contra a Covid-19 até o fim do ano. O anuncio foi feito nesta sexta-feira, 2, de feriado no Centro de Operações da Prefeitura pelo prefeito Eduardo Paes. Até o momento, mais de 12% da população já foi imunizada contra a Covid-19. Estão sendo aplicadas vacinas Oxford/Fiocruz e CoronaVac. A Prefeitura, para atingir essa meta ousada, anunciou que está fechando um acordo para a aquisição de 8 milhões de doses da Sputnik V.

A vacina russa ainda não tem autorização para ser utilizada no Brasil. Outras duas cidades do Estado, Maricá e Niterói, já tinham fechado acordo para aquisição do imunizante russo. O prefeito do Rio de Janeiro acha que algumas dessas oito milhões de doses devem chegar nos próximos meses, mas a maior parte da imunização com a vacina Sputnik V deve acontecer na segunda metade do ano.

“É muito difícil que essas milhões de doses cheguem imediatamente. Estão previstas, a principio, alguma coisa para esse semestre e a maioria a partir de agosto. É uma busca incessante para garantir que todos os cariocas sejam vacinados até meados do segundo semestre independente da idade e do grupo que esteja para que a nossa cidade possa voltar a celebrar a vida.” O governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou nesta sexta-feira a distribuição de mais de 900 mil doses de vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca. É a maior distribuição até agora nesta campanha de imunização contra a Covid-19.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga