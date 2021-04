‘Idosos com 60 anos devem ser vacinados contra Covid-19 até o final de abril na cidade de SP’, diz secretário

Neste sábado, os drive-thrus estarão abertos apenas para a aplicação da primeira dose em quem tem 68 anos ou mais

EFE/EPA/JUNG YEON-JE / Archivo A partir de segunda-feira, 5, toda a rede de vacinação da cidade estará disponível nas 468 UBSs



A Prefeitura de São Paulo espera vacinar todos os idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde em abril. O município antecipou a imunização das pessoas com 68 anos nesta sexta-feira, 2, em 19 pontos de drive-thru e nas 82 AMAs integradas, com expectativa de vacinar 86 mil idosos. Neste sábado, novamente os drive-thrus estarão abertos apenas para a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19. O secretário da Saúde, Edson Aparecido, explica que o ritmo poderia ser outro na capital.

“No ano passado, a cidade de São Paulo em 20 dias vacinou 5 milhões de pessoas no H1N1. Nós podemos vacinar na cidade 600 mil pessoas por dia, para você ter ideia, nos mil postos fixos de vacinação e quase 2 mil volantes. A grande questão é a escassez da vacina. Mas, mesmo nesse ritmo, acredito que até fim de abril tenhamos vacinado todos os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Isso seria importante para ir, logo em seguida, vacinar as pessoas com comorbidades.”

A partir de segunda-feira, 5, toda a rede de vacinação da cidade estará disponível nas 468 UBSs. O secretário da Saúde recomenda que as pessoas compareçam para tomar a segunda dose no período da tarde. Edson Aparecido ressalta que, após estabilidade nas internações, houve novo aumento — 93% na ocupação em UTIs e 88% nas enfermarias. Porém, há impacto positivo no feriado através das notas fiscais do comércio, catracas dos ônibus e trânsito: o isolamento na capital atingiu 65%. Edson Aparecido espera ainda uma pressão pelos próximos 15 dias em casos e óbitos para uma estabilidade em São Paulo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos