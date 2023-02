Prefeitura do Rio vacina crianças de 6 meses a 4 anos contra Covid-19

Antes a imunização era apenas para crianças com comorbidades, agora os pais já podem levar os filhos para se imunizarem independentemente de terem problemas de saúde

Tânia Rêgo/Agência Brasil Vacina contra a Covid-19



A Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a vacinar crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade contra a Covid-19. Houve uma falta de imunizantes na capital fluminense e recentemente o Governo Federal enviou um novo lote para o Estado. Antes, a Prefeitura priorizava a vacinação da faixa etária de 6 meses a 4 anos para as crianças com comorbidades, agora os pais já podem levar os filhos aos mais de 200 postos de vacinação para se imunizarem independentemente de terem problemas de saúde. A perspectiva da Prefeitura é imunizar quase 300 mil crianças dentro deste público alvo, até agora tinham sido vacinadas cerca de 60 mil, dentro da faixa de 6 meses a 4 anos de idade. Em entrevista à Jovem Pan News, o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, destacou que em breve haverá melhorias na vacinação contra a Covid-19 com a chegada da vacina da Pfizer bivalente, que amplia a proteção para mais cepas do vírus.

“Dia 27 de fevereiro a gente começa a vacinação bivalente para todas as pessoas, começando com 70, 60 anos e vai descendo a idade assim por diante”, anunciou o secretário. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, as crianças que forem aos postos de saúde tomar a vacina contra a Covid-19 podem aproveitar a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação, que é um dos novos critérios para o ingresso no programa Bolsa Família.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga