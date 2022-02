Prefeitura do Rio vai enviar cartas a pais para incentivar vacinação infantil

Atualmente, cerca de 41% das crianças de 5 a 11 anos estão imunizadas contra a Covid-19 no município

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Avaliação é que a adesão à imunização infantil está abaixo das expectativas do município



A Prefeitura do Rio de Janeiro vai enviar cartas a pais para incentivar a vacinação de crianças contra a Covid-19. A avaliação é que a adesão à imunização infantil está abaixo das expectativas. Atualmente, cerca de 41% das crianças de 5 a 11 anos estão vacinadas na capital fluminense. Essa estratégia do município para impulsionar a imunização acontece em meio ao retorno das aulas presenciais, retomadas nesta segunda-feira, 7. O secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha explica os novos protocolos adotados para garantir a segurança dos estudantes. “O tempo de isolamento passa a ser de 7 dias a contar dos sintomas e também o isolamento dos que são positivados e que têm sintomas”, afirmou. No entanto, nem todos os alunos conseguiram acesso ao ensino presencial neste primeiro dia. Uma operação da polícia na Zona Oeste da capital impediu o retorno escolar em 27 locais do município.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga