Premiação Go Where e Jovem Pan reconhece excelência da gastronomia paulistana

Prêmios em diversos segmentos foram dados aos melhores restaurantes e estabelecimentos da capital paulista

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Cibele e Renato Costa, donos da padaria "Feito à mão"



A revista Go Where e a Jovem Pan concederam prêmios aos melhores da gastronomia de São Paulo. O Rancho Português, de Valdeci Castro, ficou com o destaque da comida portuguesa. “Tem tudo a ver. A cultura portuguesa com a cultura brasileira. Tem tudo muito a ver. O nosso restaurante é acolhido com muito amor e carinho pelos nossos clientes, amigos. Nós abrimos o restaurante exatamente para receber nossos clientes com muito amor e carinho. Hoje, São Paulo é uma referência mundial da gastronomia. Então, tem de a gastronomia de N países. Tentamos trazer os nossos clientes para, cada dia mais, entender a cultura portuguesa”, disse. A “Feito à mão”, de Renato Costa, foi classificada como melhor padaria artesanal. “Na verdade, é um desafio, porque, ao mesmo tempo que você vai crescendo, você tem que manter o padrão [de qualidade]. Ela fazia 10 pães por dia em casa, e eu tinha que sair de bicicleta para vender. E a coisa foi aumentando gradativamente. E, agora, a gente tem quatro padarias e tem que gerir isso e manter a qualidade. Como a gente trabalha com fermentação natural, não é uma tarefa muito fácil. Por isso, a Cibele fica indo nas padarias fazer esse trabalho de atenção e cuidado com a produção

A premiação reuniu empresários do setor de alimentos como André Del Bosco do Alfama. “Eu vejo o setor de self-service, de restaurantes como um todo, primeiro responsável pela geração de muito emprego. E, num lado menos técnico, responsável pela felicidade de muita gente. Esse é um momento importante para o setor. A Alfama, é difícil falar, mas, durante a pandemia, teve um momento bom, como empresa”, diz. Eduardo Pereira, do PMG, ressalta a alta dos preços dos alimentos: “O mercado se transforma, se adapta, então a gente não enxerga muitos problemas em relação a essas variações de preços

*Com informações do repórter Marcelo Mattos