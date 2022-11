MTST convoca manifestações para desbloquear vias e pede respeito a resultado das eleições

Organização convocou ação da militância e pede tratamento igualitário às forças de segurança que acompanham o bloqueio de rodovias

Cris Faga/Fox Press Photo/Folhapress Motoristas realizam mais de 200 bloqueios em estradas de 21 Estados e do DF após derrota do atual presidente Jair Bolsonaro



A Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) publicou uma nota nesta terça-feira, 1º, solicitando que militantes da organização realizem manifestações em seus estados para desbloquear vias de acesso em todo o país. Segundo o texto, a atitude seria uma maneira de pedir respeito ao resultado das eleições de 2022, após a vitória do candidato de esquerda Lula (PT). “Desde domingo, observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF. Nós do MTST sempre estivemos nas ruas lutando por direitos sociais legítimos como casa e comida. Muitas dessas vezes fomos recebidos com tiros, bombas, agressões e prisões. Diante disso, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito às eleições. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo”, aponta a nota. O texto ainda indica que durante os últimos quatro anos foram observadas inúmeras manifestações de desrespeito aos princípios democráticos, com ataques à imprensa, ao livre direito de manifestação, às instituições e ao sistema eleitoral. O bloqueio de rodovias por apoiadores do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL) seria um reflexo da postura instaurada pelo atual governo.