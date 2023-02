Presidente da CBF diz que não irá economizar em escolha de novo treinador da seleção: ‘Não é custo, é investimento’

Ramon Menezes atuará como técnico interino e irá comandar a seleção em amistoso contra o Marrocos; Confederação quer contratar Carlo Ancelotti para o cargo

Reprodução/CBF TV Presidente da CBF disse que escolha deverá ser feita até o meio deste ano



Depois da decepção na Copa do Mundo do Catar, o Brasil já tem um técnico interino: Ramon Menezes, da base da seleção brasileira. Os acertos finais entre as partes foram fechados nesta terça-feira, 14, pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Ramon deve dirigir a seleção brasileira em um amistoso contra a seleção do Marrocos no dia 25 de março. Enquanto isso, a CBF segue procurando um substituto para Tite, com o preferido sendo o italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. Na equipe espanhola, Ancelotti comanda jogadores brasileiros como Militão, Rodrygo e Vini Jr.. Segundo Rodrigues, a definição deverá acontecer até o meio do ano, e a CBF não medirá esforços e recursos para contratar um técnico. “Os custos para quem quer ter o melhor a gente não considera como custo. É investimento e está dentro do orçamento da entidade”, disse Rodrigues.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga