Neymar é detonado por ex-técnico do PSG após derrota na Liga dos Campeões: ‘Falta simplicidade’

LOIC VENANCE / AFP Neymar está no PSG desde 2017 e ainda busca uma conquista na Liga dos Campeões



Neymar foi criticado pela imprensa francesa após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique, em pleno Parque dos Príncipes, na rodada de ida das oitavas de fina da Liga dos Campeões. O brasileiro, no entanto, não foi reprovado apenas pela mídia local. Em entrevista ao jornal francês “Le Parisien”, o ex-técnico do PSG, Alain Giresse, afirmou que o atacante “perde bolas estúpidas” e que precisa ser mais objetivo durante as partidas. “Falta simplicidade, é sempre o mesmo. É difícil para ele fazer a diferença no um contra um. E ele perde algumas bolas de maneira estúpida”, disse o ex-técnico, que comandou a equipe parisiense em 1998. Após perder para 1 a 0, o Paris tenta uma reviravolta contra os alemães em 8 de março, na Allianz Arena. O próximo duelo do conjunto azul e vermelho será neste domingo, 19, diante do Lyon, pelo Campeonato Francês.