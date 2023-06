Petrobras nega que indicado para diretoria jurídica tenha ligação com Nestor Cerveró

Instada pela Comissão de Valores Mobiliários a esclarecer boatos sobre indicação de Mello, estatal afirmou que o escolhido não tem ligação com o investigado pela Operação Lava Jato

Fernando Frazão/Agência Brasil Indicação de Marcelo Mello esteve em pauta na reunião do Conselho de Administração da estatal



A Petrobras negou que o novo chefe da área jurídica da empresa tenha ligação com Nestero Ceveró, investigado pela Operação Lava Jato. Marcelo Mello foi indicado por Jean Paul Prates. Recentemente, surgiram informações de que ela ligado a Cerveró, ex-diretor da área internacional da estatal. Depois que as notícias ganharam força, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), xerife do mercado de capitais, instou a Petrobras a se manifestar. Em comunicado, a empresa informou que não procede a informação de que Mello foi sócio de Cerveró nem de sociedades off-shore fora do país. A indicação de Mello para chefiar o departamento e de outro nome da época do Petrolão, esteve na pauta da reunião do Conselho de Administração da Petrobras nessa semana. Porém, foi decidido manter as coisas do jeito que estão. É de competência da diretoria-executiva da empresa a indicação de nomes para compor sua cúpula.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga