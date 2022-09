Petrobras indica Paulo Palaia como diretor de transformação digital

Indicado pelo presidente Caio Paes de Andrade irá assumir a diretoria ocupada atualmente por Juliano Dantas

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Novos membro da diretoria ainda tem que ser aprovado pelo Conselho Administrativo da Petrobras



A primeira mudança feita pelo novo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, na diretoria da estatal foi anunciada nesta segunda-feira, 5. Foi indicado para o cargo de diretor de transformação digital da companhia, Paulo Palaia. Tal diretoria é atualmente ocupada por Juliano Dantas. Para que o novo diretor assuma esse posto seu nome precisa ser analisado e avaliado pela governança interna e pelo Conselho de Administração, que passou por uma ampla reformulação no mês passado depois de sucessivas críticas que vieram de Brasília e do Palácio do Planalto com relação à política de preços da empresa. Agora, se esperam mudanças nas diretorias. Hoje, a Petrobras tem oito diretores executivos, além do próprio presidente. Como foi apurado pela Jovem Pan News, essa reformulação não será radical, e apenas algumas diretorias devem ser modificadas. O mercado está de olho especialmente em mudanças na Diretoria Financeira e na Diretoria de Comercialização. Tais postos fazem parte de um núcleo duro, um comitê executivo que é responsável pela definição dos preços dos derivados de petróleo no mercado interno.

Desde a chegada de Caio Paes de Andrade ao comando da estatal, o que se viu foi uma redução em série do preço dos derivados. A gasolina, de julho a setembro, sofreu 4 reduções. O diesel também teve o preço reduzido. E, na semana passada, o querosene de aviação, a gasolina de aviação e o asfalto também tiveram baixas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga