Presidente da Petrobras vai à Câmara nesta terça explicar aumento dos combustíveis

Expectativa dos deputados é discutir formas de conter a alta dos preços; até agosto, gasolina, etanol e diesel acumulam alta de 31%, 40% e 28%, respectivamente

Reprodução/YouTube Joaquim Silva e Luna será questionado pelos parlamentares sobre a situação da estatal brasileira



A Câmara dos Deputados recebe nesta terça-feira, 14, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para debate sobre o aumento nos preços de combustíveis. Ele será questionado pelos parlamentares sobre a situação da empresa durante uma comissão geral. Nesta segunda, o presidente da Casa, Arthur Lira, reclamou nas redes sociais do valor da gasolina, diesel e do gás de cozinha. O deputado questionou a responsabilidade da estatal e disse que “a Petrobras deve ser lembrada: os brasileiros são seus acionistas”. O autor do requerimento que deu origem ao debate, deputado Danilo Forte, disse que o objetivo é discutir formas de conter a alta dos preços. “Para que a gente possa não só entender as motivações, que são muitas vezes externas em função do dólar, mas também internas. Precisamos repactuar os Estados e o governo federal na questão dos tributos. É inadmissível que na conta de energia 46% seja de impostos, quase a metade”, afirmou. Até agosto, a gasolina já acumula alta de 31,09%, segundo índice nacional de preços ao consumidor. O etanol teve aumento de 40,75%, e o diesel de 28,02%.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha