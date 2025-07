Trump rebate apoiadores que criticam condução do caso Epstein

Republicano enfrenta críticas após chamar os próprios eleitores de ‘fracos’ por acreditarem em teorias da conspiração sobre o magnata acusado de tráfico sexual de menores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se no centro de uma crise política após criticar apoiadores que acreditam em teorias da conspiração relacionadas a Jeffrey Epstein. Epstein, um magnata que morreu em 2019 enquanto respondia a acusações de tráfico sexual de menores, continua a ser uma figura controversa, e as teorias sobre suas conexões e atividades ainda ressoam fortemente na sociedade americana. A situação se intensificou quando uma pesquisa recente, realizada pela agência Reuters em parceria com o Instituto Ysons, revelou que 69% dos americanos acreditam que o governo Trump está ocultando informações sobre clientes ligados financeiramente a Epstein. Apenas 6% dos entrevistados discordam dessa afirmação, enquanto 25% não se posicionaram. A pesquisa, conduzida online entre terça e quarta-feira, possui uma margem de erro de três pontos percentuais.

Além disso, a pesquisa destacou que apenas 17% dos americanos aprovam a forma como Trump está lidando com o caso Epstein, o que representa o menor índice de aprovação do presidente em qualquer tema abordado entre eleitores republicanos. Entre esses eleitores, 35% expressaram apoio, enquanto 29% desaprovam a gestão do caso. A situação se agravou quando a administração Trump recuou de uma promessa de liberar documentos que supostamente revelariam detalhes sobre a rede de contatos de Epstein, frustrando expectativas geradas por declarações de autoridades do governo. O bilionário Elon Musk também pressionou pela divulgação da lista de contatos de Epstein, aumentando ainda mais a pressão sobre o presidente.

Recentemente, Musk afirmou em uma rede social que Trump constava na lista de amigos de Epstein, alegando que o presidente teria tido contato com menores de idade em uma ilha. O post foi posteriormente apagado, mas o assunto continua gerando polêmica nos Estados Unidos. A administração Trump ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas a expectativa é que o presidente se pronuncie em breve.

