Presidente do Grupo Jovem Pan, Tutinha afirma que ‘é preciso estar em várias plataformas’

Durante encontro com mais de 120 filiadas, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho também ressaltou a importância da produção de conteúdo regional

Reprodução/Jovem Pan News Tutinha também falou sobre a importância de produzir conteúdos e procurar profissionais diferenciados



A 11ª Work Week ocorre na ilha de San Andreas, na Colômbia, reunindo mais de 120 afiliadas da Jovem Pan. O tema principal tratado no encontro é o futuro. Durante o evento, o Presidente do Conselho do Grupo Jovem Pan, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, falou sobre a presença do grupo em diversas plataformas, exaltando a necessidade de estar em vários meios para distribuir conteúdos aos clientes. “É preciso estar em várias plataformas. É preciso estar no streaming. Não é simplesmente o rádio. Hoje é tudo. Temos que nos virar nesse mundo de concorrência gigante. Vamos estar em todas as plataformas. O conteúdo é o rei; a rainha é a distribuição do nosso conteúdo. Nossa meta é sempre estar na frente do concorrente”, afirmou Tutinha. O presidente do grupo também falou sobre a característica vanguardista do grupo, dizendo que a meta “é estar sempre na frente do concorrente”.

Tutinha também falou sobre a produção de conteúdo, dizendo que as pessoas devem estar preocupadas em produzir novos conteúdos em diferentes áreas. “As pessoas têm que estar preocupadas em fazer novos conteúdos, procurar pessoas diferenciadas e tentar fazer. Acho que qualquer um dos 120 filiados pode fazer história, como mostramos aqui na nossa convenção, de pessoas que não estavam ligadas a meios de comunicação ganharam dinheiro e tiveram audiência incrível. Acho que a mensagem para o pessoal do rádio é: A gente precisa fazer conteúdo. Vamos trabalhar para criar conteúdo, pode ser de esporte, de notícia ou entrevista”, disse o presidente do grupo. Por fim, Tutinha comentou sobre a produção de conteúdo regional, ressaltando a importância desse material para a rede e para as emissoras. “A nossa rede hoje atinge o Brasil inteiro e essas pessoas têm que trabalhar o conteúdo da sua cidade e do seu Estado. Isso é muito importante para a rede e até para a sobrevivência das rádios e emissoras que estão no país inteiro”, concluiu Tutinha.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Daniel Lian