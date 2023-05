CPI das Apostas define primeiros convocados e relator defende que comissão discuta regulamentação do setor

Nesta terça-feira, 23, foram convocados os integrantes do Ministério Público de Goiás e os representantes do time Vila Nova, responsável pelas denúncias de irregularidades; ao todo, 16 pessoas já foram denunciadas por manipulação em 13 partidas

Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão Parlamentar de Inquérito terá a finalidade de investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil



Nesta terça-feira, 23, na segunda reunião da CPI das Apostas, comissão que apura a manipulação de resultados em partidas de futebol, analisou 11 requerimentos. Entre eles, pedidos de convocação de envolvidos nas denúncias, responsáveis pela investigação e a solicitação do acesso à íntegra da investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO). A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 30 e estão convocados os integrantes do MP-GO e os representantes do time Vila Nova, responsável pelas denúncias de irregularidades. A força-tarefa do Ministério Público já denunciou 16 pessoas por manipulação em 13 partidas. O relator da comissão é o deputado federal Felipe Carreras (PSB), que afirmou que os trabalhos da CPI não se limitam às apurações do MP-GO e que também devem chegar aos jogos do campeonato feminino de futebol e trazer uma proposta legislativa para regulamentar as apostas esportivas online. Além de analisar o material do MP, o deputado federal Ricardo Silva (PSD) ressaltou a importância de investigar a origem do financiamento aos acordos entre atletas e apostadores.

“Atingir peixe grande e pegar quem está financiando isso, porque quando a gente fala que tem R$ 50 mil dados pessoalmente e até R$ 500 mil em dinheiro vivo para pagar um jogador a fazer uma simulação em campo, nós temos alguém financiando isso, alguém com muito dinheiro. Qual que é a origem desse dinheiro? Primeiro, lavagem de capitais. É um crime que esta comissão de inquérito tem que apurar”, afirmou o parlamentar durante a reunião do colegiado.

*Com informações da repórter Marília Sena