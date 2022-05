Preso há 8 meses, ‘Faraó dos Bitcoins’ quer ser candidato a deputado federal pelo RJ

Glaidson Acácio dos Santos se filiou ao Partido Democracia Cristã; ele é acusado de de crime contra o sistema financeiro e organização criminosa

Dmitry Demidko/Unsplash Investigações da Polícia Federal e da Interpol apontaram relação com suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas



Preso há oito meses, Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, se filiou ao Partido Democracia Cristã e quer ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. O dono da GAS Consultoria é acusado de lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa e está preso desde agosto, no Complexo de Bangu. Ele é acusado de investimentos irregulares após investigações da Polícia Federal e da Interpol apontarem relação com suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas, com movimentação de quase R$ 40 bilhões em uma década. Glaidson foi preso em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca e a esposa dele segue sendo procurada pela Interpol. Glaidson Acácio dos Santos também é suspeito de ter encomendado a morte de Wesley Pessano Alcântara, que também investia em criptomoedas.

*Com informações do repórter Matheus Koelzer