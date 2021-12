‘Faraó dos Bitcoins’ é suspeito de planejar assassinato de investidor em criptomoedas

Glaidson Acácio dos Santos teria encomendado a morte de Wesley Pessano Alcântara para acabar com a concorrência

Divulgação/Polícia Civil Glaidson Acácio dos Santos está preso desde agosto, no Complexo de Bangu; ele é acusado de investimentos irregulares



A Polícia do Rio de Janeiro investiga mais uma acusação de crime contra Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins“. Ele é suspeito de ter encomendado a morte de Wesley Pessano Alcântara, que também investia em criptomoedas. A avaliação é que a morte foi planejada para acabar com a concorrência na região dos Lagos, onde está localizada a GAS Consultoria Bitcoin. No sábado, 18, dois homens suspeitos de praticar homicídios a mando do Faraó dos Bitcoins foram presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, são eles Filipe José Aleixo Guimarães e Daniel Guimarães, apontado como o braço direito de Glaidson e dono de um extensa ficha criminal, que inclui crimes como furto e estelionato. Glaidson Acácio está preso desde agosto, no Complexo de Bangu. Ele é acusado de investimentos irregulares. A empresa deve teria movimentado quase R$ 40 bilhões em uma década.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga