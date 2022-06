Preso na Hungria, ‘Pablo Escobar brasileiro’ tenta evitar extradição

Defesa alega que Sérgio Roberto de Carvalho não teria um julgamento justo em seu país de origem

Flickr Mesmo preso na Hungria, o traficante teme voltar para o Brasil



Preso na Europa, o megatraficante Sérgio Roberto de Carvalho, apelidado de “Pablo Escobar brasileiro” é suspeito de comandar uma organização de tráfico de cocaína para países europeus e não quer ser extraditado para o Brasil. Sob um forte esquema de segurança, o ex-policial compareceu nesta quinta-feira, 23, perante um tribunal na Hungria para tentar evitar sua extradição. Para a juíza que coordena o caso, o criminoso afirmou ser vítima de um processo político. “Eu tenho receio de ser julgado pela Justiça brasileira, por este tribunal que está me acusando, que, coincidentemente, é o mesmo tribunal que estão os policiais que investigaram o ex-presidente Lula”, declarou o réu.

O advogado de Carvalho argumentou que seu cliente não teria um julgamento justo no Brasil. A prisão do traficante foi decretada ainda em 2020, por um tribunal brasileiro, logo após a emissão de um alerta vermelho pela Interpol. A acusação é de envolvimento no tráfico de 45 toneladas de cocaína do Brasil para a Europa entre 2017 e 2019 e de ter lavado milhões de dólares. O brasileiro vai ficar preso na Hungria até a Justiça do país decidir sobre a extradição.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina