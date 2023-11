Presos pela PF por suspeita de ligação com Hezbollah negam participação em planos terroristas

Suspeitos foram presos pela polícia em meio a investigações sobre supostos atos terroristas que poderiam acontecer no Brasil

Polícia Federal/Divulgação Além das duas prisões, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão



Dois homens presos pela Polícia Federal (PF) por suspeita de ligação com o grupo xiita libanês Hezbollah negaram participação em planos terroristas durante audiência. Os dois brasileiros foram presos na semana passada durante uma ação da PF contra supostos atos terroristas que poderiam acontecer no Brasil. Segundo as investigações, há indícios de que o Hezbollah estaria cooptando brasileiros para futuros ataques em território nacional e planejando se instalar aqui no Brasil. Lucas Passos, 35, foi preso em Guarulhos, enquanto Jean Carlos, 38, foi detido no centro da capital paulista. Além das duas prisões, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça de Minas Gerais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga