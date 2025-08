Prevista para 2014, linha 17-Ouro do Metrô deve iniciar operação assistida em março de 2026

Segundo a companhia, 83% das obras foram concluídas; os primeiros trens do monotrilho estão em testes para circular em fase inicial, que funcionará apenas aos fins de semana, com horário reduzido

Márcia Alves/Metrô SP/Divulgação Obras da estação vereador José Diniz da Linha 17-Ouro do Monotrilho



A linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, situada na zona sul da capital, está prestes a transformar a mobilidade urbana da região. Com 83% das obras concluídas, a linha já tem previsão para o início da operação assistida. Segundo a companhia responsável, essa fase inicial, que funcionará apenas aos fins de semana com horário reduzido, está programada para começar em março de 2026. O funcionamento completo da linha está previsto para o terceiro trimestre de 2026, entre agosto e outubro. Originalmente prometida para a Copa do Mundo de 2014, a linha agora conta com um orçamento de quase 6 bilhões de reais. A linha 17-Ouro se estenderá por cerca de 7 km e incluirá oito estações, uma delas próxima ao aeroporto de Congonhas. Além disso, a linha oferecerá conexões estratégicas com a linha 5-Lilás na estação Campo Belo e com a linha 9-Esmeralda na estação Morumbi, próxima à marginal do rio Pinheiros.

A operação assistida será conduzida pela CCR, parte do grupo Motiva, que gerenciará a linha por 30 anos. A concessionária espera atender cerca de 100 mil passageiros por dia, proporcionando uma alternativa de transporte para a região sul de São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expectativa em torno do início das operações é grande, especialmente porque a linha 17-Ouro era uma promessa de 2014, e os moradores aguardam sua conclusão há mais de uma década. A nova linha promete não apenas facilitar o acesso ao aeroporto de Congonhas, mas também melhorar significativamente a mobilidade na zona sul da capital paulista. Com isso, espera-se uma contribuição importante para a redução do volume de carros na cidade, aliviando o trânsito e promovendo um transporte mais sustentável.

*Com informações de Danubia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA