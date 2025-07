Exclusivo: Operação da Prefeitura de SP resulta em queda de 68% nos roubos na Av. Paulista

As ocorrências no cartão postal da capital caíram de 184 para 59 entre março e junho desse ano, na comparação com mesmo período de 2024

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura diz que o reforço da Guarda Civil Metropolitana e a tecnologia do Programa Smart Sampa possibilitaram os bons números



A Avenida Paulista registrou queda de 67,93% nos roubos entre os meses de março e junho de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano, foram 59 registros, contra 184 em 2024. Já os furtos passaram de 993 a 507, uma queda de 48,94%. No total dos dois crimes, a queda percentual foi de 51,95%. Os dados são da Secretaria de Segurança Urbana da capital, cedidos com exclusividade à coluna. A pasta, comandada por Orlando Morando, atribui os resultados do balanço ao “Paulista Mais Segura”, programa em funcionamento na Avenida desde março, prestes a completar 100 dias de funcionamento.

A queda foi puxada principalmente pela diminuição nos roubos. Foram 23 casos neste ano, contra 93 no ano passado, o que representa redução de 75,27%. Já os furtos passaram de 630 para 313: uma queda de 50,32%. Ainda de acordo com os números, a região registrou queda de 53,52% no número total de crimes em junho de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Segundo Morando, a combinação do reforço da Guarda Civil Metropolitana com o uso intensivo de tecnologia por meio do Programa Smart Sampa — que opera no local com 52 câmeras de monitoramento, drones, cão-robô e base móvel no cartão postal da capital — tem possibilitado os resultados.

A operação abrange cerca de três quilômetros de extensão, entre a Praça do Ciclista e a Praça Oswaldo Cruz, com atenção especial às áreas de maior fluxo, como as imediações das estações de Metrô, do Masp, a Rua Augusta e o Consulado Japonês.

