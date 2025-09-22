Jovem Pan > Notícias > Brasil > Primavera deve trazer temperaturas mais amenas no Brasil

Primavera deve trazer temperaturas mais amenas no Brasil

Apesar da previsão de neutralidade climática, há condição para ondas de calor, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, durante a estação 

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 08h51 - Atualizado em 22/09/2025 08h52
DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CLIMA-TEMPO-CHUVA Nesta segunda-feira (22), a previsão para São Paulo é de mínima de 19ºC e máxima de 25ºC

A semana de 22 de setembro de 2025 marca a chegada da primavera no Brasil, com expectativas de temperaturas mais amenas em comparação aos últimos três anos, que foram influenciados pelo fenômeno El Niño. A estação de transição entre o período seco do inverno e o chuvoso do verão terá início especificamente às 15h19 pelo horário de Brasília, com previsão de neutralidade climática e a possibilidade de configuração do fenômeno La Niña nos próximos meses.

Apesar das temperaturas mais amenas esperadas, há condição para ondas de calor, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ao mesmo tempo, a primavera é uma estação de transição, e a chegada de frentes frias é esperada com mais intensidade entre os meses de outubro e novembro, o que pode derrubar as temperaturas de forma mais significativa nessas regiões.

Nesta segunda-feira (22), a previsão para São Paulo é de mínima de 19ºC e máxima de 25ºC. Em Florianópolis, a mínima é de 16ºC e a máxima de 21ºC, com previsão de chuva devido à passagem de um ciclone extratropical e uma frente fria. Já em Cuiabá, a mínima é de 26ºC e a máxima chega aos 35ºC, com algumas pancadas isoladas, enquanto em São Luís, a mínima é de 25ºC e a máxima de 31ºC.

*Com informações de Camila Yunes 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

