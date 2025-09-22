Primavera deve trazer temperaturas mais amenas no Brasil

Apesar da previsão de neutralidade climática, há condição para ondas de calor, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, durante a estação

A semana de 22 de setembro de 2025 marca a chegada da primavera no Brasil, com expectativas de temperaturas mais amenas em comparação aos últimos três anos, que foram influenciados pelo fenômeno El Niño. A estação de transição entre o período seco do inverno e o chuvoso do verão terá início especificamente às 15h19 pelo horário de Brasília, com previsão de neutralidade climática e a possibilidade de configuração do fenômeno La Niña nos próximos meses.

Apesar das temperaturas mais amenas esperadas, há condição para ondas de calor, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ao mesmo tempo, a primavera é uma estação de transição, e a chegada de frentes frias é esperada com mais intensidade entre os meses de outubro e novembro, o que pode derrubar as temperaturas de forma mais significativa nessas regiões.

Nesta segunda-feira (22), a previsão para São Paulo é de mínima de 19ºC e máxima de 25ºC. Em Florianópolis, a mínima é de 16ºC e a máxima de 21ºC, com previsão de chuva devido à passagem de um ciclone extratropical e uma frente fria. Já em Cuiabá, a mínima é de 26ºC e a máxima chega aos 35ºC, com algumas pancadas isoladas, enquanto em São Luís, a mínima é de 25ºC e a máxima de 31ºC.

