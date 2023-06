Primeira edição do Foro do Brasil é realizada na Câmara

Evento foi idealizado como uma versão conservadora do ‘Foro de São Paulo’, que reúne representantes da esquerda

Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados recebe primeira edição do Foro Brasil



A 1ª edição do “Foro do Brasil” foi realizada nesta quinta-feira, 29, na Câmara dos Deputados. Liderado por Padre Kelmon (PTB), candidato derrotado à Presidência da República nas eleições de 2022, o evento foi idealizado como uma versão conservadora do “Foro de São Paulo“, que reúne desde esta quinta representantes da esquerda, em Brasília, até domingo, 2. “A Venezuela, a Nicarágua e Cuba estão destruídas. O Chile começa a ser destruído. A Argentina está aos frangalhos e vem aqui ao Brasil pedir dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Isso porque são incapazes de governar, incapazes de administrar uma nação”, comentou Padre Kelmon em um trecho de seu discurso. Estiveram presentes no evento o deputado General Girão (PL-RN), o Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF) e Eli Borges (PL-TO). Além disso, foram exibidos vídeos das deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). “Todo documento gerado pelo Foro do Brasil vai fazer história daqui a algum tempo”, destacou Carla Zambelli. No encontro, o senador Magno Malta (PL-ES) relembrou a última eleição e comentou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste. “O Nordeste não é comunista e nem socialista. Esse povo não sabe nem o que é isso. O Nordeste é Padre Cícero Romão, é Frei Damião, é a Assembleia de Deus, é igreja batista e católica, o padroeiro da vaquejada. O problema é que eles precisam entender que foram laçados pelo Bolsa Família”, disse.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore.