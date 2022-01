Primeira vacinada contra Covid-19, enfermeira Mônica Calazans se filia ao MDB

Expectativa é que a profissional da saúde seja candidata à Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo

Reprodução/Twitter/jdoriajr Mônica Calazans, de 55 anos, ficou conhecida em todo o país por ser a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil



A enfermeira Mônica Calazans, primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil, se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nas redes sociais, o partido deu as boas-vindas à nova filiada, dizendo ser uma “honra tê-la como companheira de luta por mais equidade, justiça social e saúde para todos”. A ideia do partido é lançar a enfermeira como candidata ao cargo de deputada federal pelo Estado de São Paulo. Mônica Calazans, de 55 anos, ficou conhecida em todo o país por ser a primeira pessoa a ser vacinada com a CoronaVac no dia 17 de janeiro de 2020. A nova filiada do MDB mora em Itaquera, zona leste da capital paulista. Como enfermeira, ela atuou na linha de frente do combate à Covid-19.

@MonicaCalazans6 BEM-VINDA! É uma honra tê-la como companheira de luta por mais equidade, justiça social e SAÚDE para todos! pic.twitter.com/z5wDGE4aTu — MDB Nacional (@MDB_Nacional) January 5, 2022

*Com informações do repórter Fernando Martins