Enfermeira de São Paulo é a primeira brasileira a ser vacinada com a CoronaVac

Ao lado de João Doria, Mônica Calazans foi vacinada no Hospital das Clínicas

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu neste domingo, 17, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial de duas vacinas: a CoronaVac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, e a vacina desenvolvida pela universidade Oxford e em parceria com o laboratório AstraZeneca. Ao lado do governador de São Paulo, João Doria, a profissional, que trabalha na linha de frente no Hospital Emílio, recebeu uma dose da vacina da CoronaVac no Hospital das Clínicas.

