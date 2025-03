Primeiro final de semana de outono em SP terá céu nublado e temperaturas de até 30ºC

Marcada pela instabilidade, a capital paulista enfrentará variações climáticas, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas

Os meteorologistas preveem um final de semana de outono com temperaturas surpreendentemente elevadas em São Paulo. Na manhã deste sábado (22), os termômetros já registram cerca de 20ºC, mas a expectativa é que as temperaturas alcancem quase 30ºC ao longo do dia. Apesar do aumento das temperaturas, o céu permanece nublado, uma condição que se mantém mesmo após uma semana de clima ameno devido a uma massa de ar frio que agora começa a perder força.

A previsão para o domingo indica a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente no final da tarde e início da noite, em várias regiões do estado. A semana que se inicia também deve apresentar instabilidade no tempo, com variações climáticas que podem surpreender os paulistanos.

Para aqueles que desejam aproveitar atividades ao ar livre, o sábado é o dia mais indicado, com temperaturas mais altas e poucas chances de chuvas intensas, oferecendo uma janela perfeita para passeios e eventos ao ar livre.

