Problemas estruturais na Ponte dos Remédios preocupam moradores da Zona Oeste de SP

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, por meio da SP Obras, realizou uma inspeção especial no viaduto

Reprodução/Jovem Pan News Buracos e problemas estruturais na Ponte dos Remédios foram flagrados pela reportagem da Jovem Pan News



A Jovem Pan News apurou uma denuncia de moradores da Vila dos Remédios, bairro da Zona Oeste de São Paulo, a respeito da falta de manutenção na estrutura da Ponte dos Remédios, que liga o bairro à Vila Leopoldina e cruza a Marginal Tietê. Inaugurado em 1969, o viaduto já apresentou problemas estruturais em 1997 e 2011. Agora, novos problemas como buracos, ferragens à mostra e ondulações na pista foram detectados pela reportagem. O motorista e morador do bairro, André Nicolau, deu seu relato sobre a situação que se arrasta desde 2021: “A gente tem percebido que os buracos estão aumentando cada dia mais ali, inclusive, próximo à lombada eletrônica abriu um buraco gigante e a Prefeitura não vai tampar. Eles falam que vai ter a reforma, só que não tem prazo. A gente acionou o Ministério Público (…) Vai acontecer igual aconteceu na Ponte do Jaguaré, a ponte vai cair por improbidade administrativa e falta de uma gestão pública coerente que vá no local e investigue. Ali não é um caso que dá para aguardar a reforma dois anos, é um caso que envolve vidas”. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, por meio da SP Obras, realizou uma inspeção especial na Ponte dos Remédios e que ficou constatada a necessidade de obras de reforço e recuperação estrutural. A SP Obras vai elaborar o projeto para posteriormente licitar as obras”.

*Com informações do repórter Luiz Guerra