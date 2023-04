Procon alerta que diferença de preço dos chocolates na Páscoa pode passar de 300%

Órgão recomenda pesquisa em mais de um estabelecimento pois ovos, barras e bombons podem estar até três vezes mais caros

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Procon alerta para alta diferença de preços dos produtos de páscoa entre os estabelecimentos



A dica para quem quer economizar na Páscoa deste ano é pesquisar muito bem os preços. Contudo, aquelas opções que antes eram consideradas mais baratas também tiveram um aumento. Não só os ovos de páscoa, como também as barras de chocolate e os bombons estão mais caros. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) esteve em nove estabelecimentos do dia 13 ao dia 15 de março e encontrou produtos até 300% mais caros entre eles. Os ovos de chocolate tiveram uma diferença de até 320%. Já as barras de chocolate de até 116% e os bombons tiveram uma diferença de até 65% entre os estabelecimentos. De maneira geral, os produtos estão mais caros em comparação com 2022. Os ovos de Páscoa tiveram um salto de 37,7%, os bombons estão em média 14% mais caros e as barras de chocolate registraram um aumento de 4,37% no preço médio comparado com o ano anterior. A dica do órgão é que os consumidores pesquisem ao menos dois estabelecimentos diferentes antes de fazerem suas compras.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto