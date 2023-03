Procon-SP divulga a lista das empresas com mais reclamações em 2022

Aplicativo de compras coletivas Faci.ly foi o que mais recebeu reclamações, com um total de 26 mil queixas; Enel, Mercado Livre, Claro e Vivo também estão entre os primeiros colocados

Nesta quarta-feira, 15, o Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) divulgou a lista das empresas com o maior volume de queixas de consumidores em 2022. As duas maiores operadoras do país, em número de clientes, aparecem no top 5 das empresas com maior volume de queixas em 2022. O aplicativo de compras coletivas Faci.ly foi o que mais recebeu reclamações, com um total de 26 mil queixas. Entre elas, 18 mil não foram atendidas. Em segundo lugar vem a Enel, com 6,8 mil reclamações e apenas mil ocorrências foram atendidas. Na sequência vem o Mercado Livre. As operadoras de telefonia Claro e Vivo ocupam o quarto e o quinto lugar, respectivamente. Em entrevista à Jovem Pan News, o diretor de atendimento e orientação ao consumidor do Procon-SP, Rodrigo Tritapepe, afirmou que todos os anos as 50 empresas mais reclamadas recebem um feedback para que o serviço melhore: “As empresas são convidadas a vir ao Procon e fazemos um acompanhamento para que ela responda 100% das reclamações. O nosso índice de solução é em média de 70%. Só de responder todas as reclamações do Procon, ela tem um aumento de solução. Eu comprovo isso com empresas que tinham 50% e hoje tem 70% de solução. Melhoraram 20% como? Respondendo e atendendo o consumidor”. Em 2022, o Procon-SP realizou mais de 7,4 mil atendimentos aos consumidores paulistas por meio do seu canal online e dos postos presenciais.