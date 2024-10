Defesa Civil alerta para chuva forte e rajada de vento em São Paulo nesta quinta

Combinação de fatores meteorológicos, como um sistema de baixa pressão atmosférica e a umidade proveniente da Amazônia, contribui para a instabilidade climática

Nesta quinta-feira (10), o centro e sul do Brasil enfrentam condições climáticas adversas, com previsão de chuvas intensas que podem impactar significativamente a rotina dos moradores dessas regiões. Paula Nobre, da Jovem Pan, destacou que o interior de São Paulo será uma das áreas mais afetadas. As precipitações podem chegar a 80 milímetros em regiões como a metropolitana da capital paulista, Baixada Santista, Itapeva, Registro, Campinas e Sorocaba. Em São José dos Campos, a expectativa é de 70 milímetros, enquanto Araraquara e Bauru podem registrar até 90 milímetros. A Defesa Civil emitiu alerta para essas áreas, destacando a importância de precauções devido ao risco de enchentes e deslizamentos. A combinação de fatores meteorológicos, como um sistema de baixa pressão atmosférica e a umidade proveniente da Amazônia, contribui para a instabilidade climática. Este fenômeno é comum durante a primavera e resulta em chuvas significativas, especialmente no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste de Mato Grosso do Sul, boa parte de Minas Gerais, leste do Espírito Santo e leste do Rio de Janeiro.

As condições climáticas também afetam o Distrito Federal e Goiás, onde são esperadas pancadas de chuva ao longo do dia. A população dessas áreas deve estar atenta às atualizações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades locais. Em São Paulo, a máxima prevista é de 25 °C, com possibilidade de aberturas de sol entre as chuvas, proporcionando algum alívio temporário. Belo Horizonte deve alcançar 27 °C, enquanto Campo Grande pode chegar a 30 °C, indicando um clima mais quente e úmido. Curitiba, por sua vez, será a capital mais fria, com máxima de 18 °C, o que pode intensificar a sensação de frio devido à umidade.

