Produção de motos no Brasil registra o melhor semestre em oito anos

A produção de motos no Brasil registrou o melhor semestre em oito anos. As fábricas instaladas em Manaus montaram 764 mil unidades nos seis primeiros meses deste ano, aumento de 14% em comparação com o mesmo período do ano passado. O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Bento, destacou que no acumulado do ano foram emplacadas 780 mil motocicletas, crescimento de 22,5% sobre o primeiro semestre de 2022. “Vale destacar o protagonismo da logística urbana, especialmente a motocicleta sendo usada no delivery. A motocicleta é como um instrumento importante de agilidade nos deslocamentos urbanos, especialmente pela grande economia do produto em relação ao baixo custo de manutenção e do custo benefício do quilômetro rodado. Isso faz com que os nossos fabricantes continuem atentos a novos investimentos, ampliação e modernização dos parques produtivos e, principalmente, adoção de novas tecnologias”, comentou. Em junho, foram comercializadas 140 mil motos no Brasil, alta de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A Abraciclo revisou para cima sua projeção de produção para 1.560.000 unidades em 2023, aumento de 10,4% na comparação com 2022.

