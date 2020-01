Produção de petróleo no Brasil é recorde em 2019, diz ANP

Agência Brasil Pela primeira vez, o Brasil atingiu a marca de 1 bilhão de barris produzidos



A produção de petróleo no Brasil bateu recorde em 2019, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão que rege o setor. Pela primeira vez, o país atingiu a marca de 1 bilhão de barris produzidos.

Em dezembro foram 3,107 milhões de barris diários, de acordo com dados da ANP. A produção total de petróleo no Brasil em 2019 foi de 1,17 bilhão.

A geração de óleo e gás no último mês totalizou 3,973 milhões de barris de óleo e equivalente por dia. O montante é 0,6% maior que o observado em novembro.

Já a produção de gás natural em dezembro alcançou 137,8 milhões m³ diários, com alta de 0,86% na comparação com o mês anterior.

Ainda de acordo com o órgão regulador, a produção de petróleo nas áreas em que a Petrobras é operadora alcançou 2,826 milhões de barris diários em dezembro, com elevação de 1,2% em relação a novembro.

Pré-sal

Segundo a agência, a produção de petróleo no pré-sal em dezembro foi de 2,118 milhões de barris diários, com aumento de 2,7% no período.

A produção de óleo no pré-sal respondeu por 68% do total produzido no país. Considerando também a produção de gás natural, a produção total no pré-sal, chegou a marca de 2,655 milhões de barris diários, respondendo por 67% da produção total de óleo e gás brasileira em dezembro.

* Com informações do repórter Daniel Lian.